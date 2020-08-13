Сумской областной лабораторный центр больше не будет делать платные тесты на коронавирус В связи с осложнением эпидемической ситуации с заболеванием COVID-19 как в Украине, так и в Сумской области, государственное учреждение «Сумской областной лабораторный центр МЗ Украины» с 5 сентября вынужденно прекращает забор материала в помещениях лабораторий учреждения на SARS CoV-2 от лиц, находящихся на самоизоляции в связи с пересечением государственной границы Украины.

Установлено, что обвиняемая с сентября по декабрь 2019 года в отсутствие хозяев проникала на территорию частных домов, откуда похищала все ценные вещи, в частности, бытовые приборы и металлические предметы. Собраны доказательства ее причастности к 4 подобным кражам в Кролевецком районе. В то же время доказано, что женщина с целью продажи похитила металлическую конструкцию с могилы на кладбище с.Грузкое.

В суде обвиняемая вину свою признала полностью, уверяла, что раскаивается. По приговору суда она признана виновной по ч. 3 ст. 185 (кража, соединенная с проникновением в помещение) и ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой из корыстных побуждений) УК Украины и приговорена к 4 годам 3 месяцам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.