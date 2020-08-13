На Сумщине перевернулся и загорелся трактор (видео) 31 августа в 11:57 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании трактора в с. Видновка Краснопольского района.

На тушение направили отделение дежурного караула 11-й государственной пожарно-спасательной части из райцентра и местные пожарные команды из сел Чернеччина и Хмелевка.

По прибытии на место вызова было установлено, что пламя охватило моторный отсек, кабину, колеса трактора и перекинулось на сухую растительность. В 12:32 пожарным удалось локализовать возгорание и предотвратить опасность от колесного плуга. В 12:58, использовав около 5 т воды, пожар ликвидировали.

Всего на тушение привлекалось от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям - 4 человека личного состава на 1 единицы техники, от местных пожарных команд - 6 работников на 2 единицах техники

По предварительным данным, в овраге трактор перевернулся на бок, и произошло возгорание. Допустимая причина пожара - нарушение правил эксплуатации транспортного средства, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.