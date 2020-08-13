В Ромнах спасатели оперативно ликвидировали пожар в жилом доме

На место происшествия выезжал дежурный караул 14-й Государственной пожарно-спасательной части. Уже через 3 минуты после вызова пожарные прибыли на место происшествия. В 10:48 пожар был локализован, в 10:50 ликвидирован на начальной стадии, а материальный ущерб сведен к минимуму.
В результате пожара повреждены входные двери.
Допустимая причина возгорания - неосторожность при курении неустановленного лица.
Всего на месте происшествия работало 7 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.