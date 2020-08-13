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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Ромнах спасатели оперативно ликвидировали пожар в жилом доме

31 августа в 10:43 спасатели получили сообщение, что по ул. Щербакова в г. Ромны горят входные двери двухэтажного жилого дома.

На место происшествия выезжал дежурный караул 14-й Государственной пожарно-спасательной части. Уже через 3 минуты после вызова пожарные прибыли на место происшествия. В 10:48 пожар был локализован, в 10:50 ликвидирован на начальной стадии, а материальный ущерб сведен к минимуму.

В результате пожара повреждены входные двери.

Допустимая причина возгорания - неосторожность при курении неустановленного лица.

Всего на месте происшествия работало 7 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество
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