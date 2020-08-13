Завтра пригород Сум останется без воды Для проведения аварийно-ремонтных работ по устранению порыва на линии диаметром 100 мм завтра, 2 сентября, в 9:00 временно будет прекращена подача воды в дома с. Анновка.

После завершения работ водоснабжение будет восстановлено. Приносим извинения за временные неудобства, сообщает КП «Горводоканал».