Сумской полицией будет руководить житомирский кадр Сегодня, 1 сентября, представили начальника Сумского отдела полиции. Им стал Николай Заровный, который до этого работал в Житомирской области.

Сегодня начальник ГУНП области Александр Анохин представил личному составу Сумского отдела полиции временно исполняющего обязанности начальника подразделения. Им стал полковник полиции Николай Заровный. Николаю Заровному 54 года, имеет высшее юридическое образование. Службу в органах внутренних дел начал в 1992 году в подразделениях органов внутренних дел на транспорте. Имеет большой опыт работы в оперативных подразделениях. С 2017 по 2020 год работал на руководящих должностях полиции Житомирщины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.