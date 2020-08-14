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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:10775

В Ахтырке в аварию попали 5 автомобилей

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в котором травмирован водитель автомобиля.

Происшествие произошло 31 августа по ул. Слободской в городе Ахтырка. Как предварительно установили правоохранители, 32-летний водитель автомобиля Toyota Camry не выбрав безопасную скорость движения, выехал на парковку, где столкнулся с четырьмя припаркованными автомашинами. К счастью, в транспортных средствах никого не было.

В результате аварии водитель получил телесные повреждения и «скорой» был госпитализирован в реанимационное отделение Ахтырской ЦРБ. В настоящее время проводится проверка на состояние опьянения.

Работники полиции изъяли транспортное средство и поместили на спецплощадку. А в отношении водителя открыли уголовное производство по ст.286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины. Началось следствие, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп

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