В Ахтырке в аварию попали 5 автомобилей

Происшествие произошло 31 августа по ул. Слободской в городе Ахтырка. Как предварительно установили правоохранители, 32-летний водитель автомобиля Toyota Camry не выбрав безопасную скорость движения, выехал на парковку, где столкнулся с четырьмя припаркованными автомашинами. К счастью, в транспортных средствах никого не было.
В результате аварии водитель получил телесные повреждения и «скорой» был госпитализирован в реанимационное отделение Ахтырской ЦРБ. В настоящее время проводится проверка на состояние опьянения.
Работники полиции изъяли транспортное средство и поместили на спецплощадку. А в отношении водителя открыли уголовное производство по ст.286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины. Началось следствие, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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