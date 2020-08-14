Климатические итоги августа на Сумщине Погода в августе формировалась в основном под влиянием областей высокого давления.

На Сумщине наблюдалась теплее обычной, в отдельные дни жаркая, преимущественно сухая погода. Малочисленные и малоактивные атмосферные фронты, которые проходили через территорию области, существенного влияния на погоду не имели.

Средняя месячная температура воздуха составляла 18-20 °С, что на 1-2 °С выше нормы. Максимальная температура воздуха повышалась до 31-35 °С. Минимальная температура воздуха и на поверхности почвы в начале второй декады августа снижалась до 4-9 °С тепла.

На большей территории области осадков выпало 15-40 мм, или 25-60% месячной нормы.