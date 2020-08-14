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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:00185

У Сумах дітям з багатодітних сімей, які в 2020 році вступили до ВНЗ виплатять матеріальну допомогу

Департамент соціального захисту населення повідомляє, що дітям з багатодітних сімей Сумської міської об’єднаної територіальної громади, які в 2020 році вступили до вищих навчальних закладів, як і вже декілька років поспіль, буде виплачено матеріальну допомогу в розмірі прожиткового мінімуму для осіб відповідної вікової категорії.

За словами спеціалістів структурного підрозділу, здійснення таких виплат стимулює дітей з багатодітних сімей до здобуття вищої освіти, тому чисельність студентів серед них щороку збільшується.

Зокрема, у 2017 році їх було – 26, в 2018 році – 29, в 2019 році – 38. На виплату цього виду допомоги в минулому році з бюджету Сумської міської ОТГ було спрямовано 75,3 тис. гривень.

Для того щоб одержати матеріальну допомогу повнолітній особі або законному представнику неповнолітньої дитини, що виховується в багатодітній сім’ї та на момент зарахування на навчання до вищого навчального закладу потрібно бути зареєстрованим на території громади та у період з 1 вересня по 1 грудня 2020 року звернутися до департаменту соціального захисту населення за адресою: вул. Харківська, буд. 35 з відповідною заявою.

У заяві слід вказати інформацію про особовий рахунок, відкритий в уповноваженій банківській установі, на який перераховується допомога.

Разом із тим, додати:

  • копії паспорта повнолітньої особи або дитини та її законного представника;
  • довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків повнолітньої особи або дитини та її законного представника (крім осіб, які мають відмітку у паспорті про відмову від прийняття такого
  • номера, або осіб, які мають інформацію про такий номер у паспорті в формі ID-картки);
  • документ, що підтверджує реєстрацію місця проживання дитини в територіальних межах Сумської міської ОТГ на момент зарахування на навчання;
  • документи, які підтверджують зарахування на навчання дитини до закладу вищої освіти;
  • копію посвідчення дитини з багатодітної сім’ї.

Детальніше за тел.: 78-88-88 або 78-71-48.

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