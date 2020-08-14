Сумчанин сдал копам виновника ДТП Неравнодушный свидетель помог патрульным разыскать водителя, который совершил и покинул место ДТП.

Автопроисшествие произошло на улице Интернационалистов. Заявитель сообщил, что обнаружил характерные для ДТП механические повреждения на своем автомобиле ВАЗ-2115. Во время осмотра к нему подошел свидетель, который рассказал, что видел, как водитель автомобиля Skoda Octavia, при движении задним ходом, допустил наезд на его авто, после чего уехал в неизвестном направлении. Всю информацию об исчезнувшей легковушке он передал патрульным.

По имеющимся базами данных, стражи порядка разыскали водителя иномарки. На его транспортном средстве также были механические повреждения. Сам же гражданин сообщил, что просто не заметил припаркованного авто.

На водителя патрульные составили протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ст. 122-4 (Оставление места дорожно-транспортного происшествия) КоАП.