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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:58233

В Нижней Сыроватке потратили на ремонт школы 14 млн грн, а двор заасфальтировать забыли

Под Сумами открыли одну из первых школ проекта президента Украины «Большое строительство», сообщает сайт ОГА.

В школе утеплен фасад и крыша, заменены окна, отремонтирована спортивный и актовый залы, пищеблок, коридоры первых этажей, помещения начальных классов, постепенно обновляются мебель и учебное оборудование. Капитально отремонтировали внутренние санитарные комнаты, одну из которых обустроили для детей с инвалидностью, поскольку в заведении организовано инклюзивное обучение.

Справка

Общая сметная стоимость объекта Большого строительства «Нижнесыроватская общеобразовательная школа I-III степени им. Б. Гринченко »- 13 898,854 тыс. гривен. Финансирование в 2020 году осуществляется за счет средств UФРР в сумме 4 415,613 тыс. гривен и средств сельского бюджета в сумме 490,624 тыс. гривен.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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