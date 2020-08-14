В Сумах полиция изъяла крупную партию марихуаны Почти килограмм вероятной марихуаны и пять растений конопли изъяли детективы и оперативники у 32-летнего сумчанина.

В ходе санкционированных обысков как его жилья, так и дачного участка, детективы Следственного управления ГУНП и работники управления по борьбе с наркопреступностью в Сумской области, изъяли несколько емкостей с уже сорванной коноплей. Мужчина тщательно собирал листья и верхушки, сушил и раскладывал по банкам в соответствии с сортами. Для выращивания будущего наркотического сырья он устроил на балконе мини-теплицу: обшил стены изоляционным материалом, оборудовал вентиляцией и специальными натриевыми лампами. На момент обыска в теплице росли пять конопляных кустов.

По предварительным подсчетам, стоимость изъятого сырья по ценам «черного рынка» может достигать почти 50 000 гривен.

Сейчас все изъятое сырье и растения направлены на экспертное исследование.

Работники полиции под процессуальным руководством прокуратуры области начали уголовное производство по признакам статей 309 и 310 УК Украины, в рамках которого проверяют мужчину на причастность к сбыту наркотического сырья.

Следователи готовят материалы об объявлении сумчанину подозрения в хранении наркотиков и выращивании наркосодержащих растений.

Досудебное расследование продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.