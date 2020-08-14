Под Сумами полиция задержала мужчину, который чуть не убил своего односельчанина Происшествие произошло 31 августа, около 13.00 в одном из сел Сумского района.

Поссорившись с подвыпившим приятелем, нетрезвый мужчина нанес ему удар ножом, попав в грудь. Сейчас 34-летний пострадавший в реанимации, а задержанный нападающий общается со следователями.

Как установили вызванные на место происшествия сотрудники Сумского районного отдела полиции, между мужчинами во время очередного «застолья» возник конфликт. Утром они сидели у пострадавшего дома, разговаривали и выпивали. Сначала поспорили, а потом разругались. И гость решил оставить «последнее слово» за собой. Для чего и воспользовался ножом.

«У пострадавшего медики диагностировали проникающее ножевое ранение аорты и травматический шок. Сейчас он находится в реанимации областной больницы, - комментирует ситуацию Вадим Теличко, начальник Сумского районного отдела полиции. - Что касается ранее судимого 51-летнего злоумышленника, то наши следователи квалифицировали его действия как покушение на убийство, и открыли уголовное производство, в рамках которого начато и продолжается досудебное расследование причин и обстоятельств данного происшествия».

Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Следователи готовят материалы об объявлении ему подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 15 и ч.1 ст.115 УК Украины.

Дальнейшую судьбу злоумышленника решит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.