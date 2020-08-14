На Сумщині з 1 вересня запрацює новий механізм отримання допомоги «Пакунок малюка»

У Сумській області на сьогодні налічується біля 600 бебі-боксів, яких вистачить до кінця вересня. Що стосується призначення грошової компенсації, то вона здійснюється структурними підрозділами з питань соціального захисту населення за місцем проживання або місцем перебування отримувача. Грошова компенсація призначається, якщо звернення за нею надійшло не пізніше ніж через 12 місяців з дня народження дитини.

Для призначення грошової компенсації отримувач подає (надсилає) структурному підрозділу з питань соціального захисту населення, виконавчому органу сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади заяву за відповідною формою із зазначенням реквізитів спеціального рахунка та документи (відомості) у паперовій або електронній формі.

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення розглядають подані документи (відомості), перевіряють видачу одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» — у разі народження дитини вдома або за межами України та протягом п’яти робочих днів з дати надходження документів і відомостей приймають рішення про призначення грошової компенсації або про її відмову.

Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення на підставі прийнятих рішень про призначення грошової компенсації та даних отримувача щомісяця до 10 числа формує реєстр отримувачів грошової компенсації і подає його Мінсоцполітики, який у свою чергу формує зведений реєстр. Мінсоцполітики протягом одного робочого дня з дня подання уповноваженому банку реєстру отримувачів грошової компенсації повідомляє про це структурний підрозділ з питань соціального захисту населення.

Деталі щодо механізмів реалізації та алгоритм дій для отримання допомоги — за посиланням: www.kmu.gov.ua.