Сумской исполком до сих пор не родил решение об усилении карантина Еще вчера, 31 августа, около полудня исполком Сумского горсовета проголосовал за усиление карантина в городе в связи с тем, что Кабмин внес Сумы в «оранжевую зону».

Члены исполкома почти единогласно проголосовали за решение «О внесении изменений в решение исполнительного комитета Сумского городского совета от 27.03.2020 №172 «О мерах во время карантина по предотвращению распространения на территории Сумской городской объединенной территориальной общины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», которое они меняли несколько раз то отменяя ограничения, то внося новые. На этот раз также были предложения, при чем они так и не были опубликованы до начала заседания. Предложения вносились с голоса в онлайн-режиме. Не опубликовано спустя сутки и само решение, которое вступает в силу с момента принятия, а не опубликования. То есть сумчане уже, возможно, нарушают его, сами того не зная…