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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:28236

У Сумах відкрилась унікальна виставка, присвячена Дню міста

У міській галереї відкрилась унікальна виставка, присвячена 365-річчю з Дня заснування Сум – «Міста дружби».

Участь у відкритті експозиції світлин з історичними пам’ятками, визначними місцями та мальовничими пейзажами міст-партнерів обласного центру взяли перший заступник міського голови Володимир ВОЙТЕНКО, представники департаменту фінансів, економіки та інвестицій – начальник управління економіки, інвестицій та фінансів програм соціального захисту Лариса СКИРТАЧ та начальник відділу інвестицій та зовнішнього партнерства Валентина ХИЖНЯК.

«Враховуючи ситуацію, що склалася з розповсюдженням COVID-19, формат традиційних заходів з нагоди Дня міста було переглянуто. Так з'явилася ідея про організацію фотовиставки, щоб сумчани мали нагоду відчути атмосферу свята, коли в Сумах перебувають офіційні делегації міст-партнерів», – зауважив перший заступник міського голови.

В експозиції представлені фото десяти міст-партнерів із Польщі, Німеччини, Болгарії, Словаччини, Литви, та Китаю, а саме Люблін, Гожув-Великопольський, Враца, Целлє, Кутаїсі, Мажейкяй, Банська Бистриця, Чжуцзі, Сіньсян та Харбін.

«Приємно, що усі наші партнери охоче відгукнулися на пропозицію організувати фотовиставку та надали кращі світлини міст. Ми намагались відібрати фотографії, які на наш погляд, змогли максимально розкрити колорит та унікальність дружніх Сумам міст і передати настрій свята», – сказала Лариса Скиртач.

Суми співпрацюють з містами-партнерами в різних сферах: культурі, освіті, економіці, підприємництву та галузі соціального спрямування. Зокрема, як зауважив Володимир Войтенко, добросусідські відносини між Сумами та містами інших країн з кожними роком міцнішають та розвиваються.

«Жоден вірус не зможе стати на заваді партнерським відносинам, навпаки, саме зараз, як ніколи важлива підтримка, міжнародна співпраця та солідарність між Сумами та нашими містами-партнерами», – наголосив посадовець.

Від імені очільника Сум Олександра ЛИСЕНКА перший заступник міського голови висловив вдячність всім, хто долучився до організації фотовиставки – працівникам департаменту фінансів, економіки та інвестицій та Агенції промоції «Суми».

Зауважимо, експозиція «Міста дружби» складається з 50 світлин міст-партнерів Сум, також про кожне місто розміщена інформація, зокрема й та, що стосується співпраці.

Переглянути виставку сумчани та гості міста зможуть протягом тижня, до 6 вересня, в міській галереї.

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