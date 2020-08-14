В Сумах очередная смерть от коронавируса

Метод иммуноферментного анализа при жизни не обнаружил у женщины коронавирусной инфекции, рассказала заместитель директора Центральной городской больницы Светлана Крячко. Когда пришли результаты ПЦР-теста, который оказался положительным, пациентка умерла, сообщила врач. Медперсонал, который контактировал с умершим, находится на самоизоляции, помещение продезинфицировали.
Это 25-я смерть от осложнений, вызванных коронавирусом. Пока в статистике коронавируса, которую ежедневно публикует Сумской областной лабораторный центр, этого летального исхода нет, пишет Суспільне.