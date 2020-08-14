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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:51198

По факту публикации о возможных неправомерных действиях полицейских на Сумщине назначено служебное расследование

Обнародованное в одной из соцсетей событие, где полицейский достал табельное оружие для предупреждения наезда автомобилем на него и его коллегу, случилась 20 августа в городе Путивль.

В настоящее время известно, что конфликт начался, когда три женщины, жительницы столичного региона, будучи в Путивле, хотели зайти в местный супермаркет без масок, чем нарушили карантин. На замечание охранника магазина они не реагировали, поэтому мужчина вызвал полицию.

Полицейские, прибывшие на место, спросили у женщин документы для установления их личностей. Женщины ответили, что документы находятся в машине, пообещали их предоставить, однако вместо этого сели в машину и уехали.

Через час этот автомобиль правоохранители увидели на одной из улиц райцентра. Они подали сигнал остановиться. Женщина-водитель авто остановила, но от общения с полицейскими всячески уклонялась. Более того - сделала попытку наезда на полицейского.

В соответствии с действующим законодательством, а именно с требованиями п. 11 статьи 46 Закона Украины «О Национальной полиции» и подпункта 7 пункта 4 этой же статьи, работник полиции достал из кобуры оружие для предупреждения совершения водителем дальнейшего наезда на него и его коллегу.

В тот же день на всех трех женщин были составлены административные протоколы по ст. 44-3 КУоАП и еще один - на водителя за совершение злостного неповиновения законному требованию работника полиции в соответствии ст. 185 КУоАП. Указанные административные материалы направлены в суд: их рассмотрение назначено на 29 сентября.

После выхода публикации руководство ГУНП в области назначило служебное расследование по факту действий сотрудников полиции, в рамках которого буду установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе изъяты записи с камер видеонаблюдения и опрошены сотрудники супермаркета, где начался конфликт, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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