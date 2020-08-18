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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Вчителька з Сум увійшла у ТОП-10 вчителів України

Вікторія Ломака - вчителька з Сум увійшла у ТОП-10 вчителів України за версією найпрестижнішої національної премії Global Teacher Prize Ukraine.

Тепер вона на шляху до всеукраїнського визнання та головного призу премії у чверть мільйона гривень.

Фіналістів премії оголосили 1 вересня у прямому ефірі вечірнього випуску ТСН на каналі «1+1». Серед зіркової десятки – вчителі з Києва, Заліщиків, Чулаківки, Хмельницького, Сум, Кам’янського, Одеси, Житомира, Маріуполя та Благовіщенського.

Вікторія Ломака викладає англійську мову у Сумській загальноосвітній школі I-III степенів №5, м. Суми, Сумської області.

“Мені пощастило, що я вчителька англійської мови, тому багато цікавої інформації отримую набагато раніше від своїх колег. Вважаю своїм обов`язково ділитися з ними новинками, про які дізнаюся від світової вчительської спільноти. І коли мої колеги з Китаю на своїх сторінках в соціальних мережах почали розповідали як вони працюють з учнями дистанційно, я за три дні до об`яви карантину провела вебінар «Платформи для дистанційно навчання», який набрав 52 тис. переглядів”, – ділиться одна із найкращих вчителів країни.

На десятку фіналістів тепер чекає ассессмент-центр від журі, до якого входять українські та світові експерти, а саме: Зоя Литвин, Роман Тичківський, Лілія Гриневич, Andira Zafirakou, Наталія Мосейчук, Наталія Кідалова та Арсеній Добровольський. Вони три дні спілкуватимуться із учасниками та перевірятимуть їх креативність, професійність та мотивацію.

Найкращого педагога країни GlobalTeacherPrizeUkraine урочисто оголосять 3 жовтня. 

Крім головного призу, один із фіналістів може стати народним обранцем та отримати приз глядацьких симпатій. Для цього за нього або неї можна проголосувати на сайті ТСН http://tsn.ua/special-projects/GTPU-2020-voting

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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