На Сумщине 39 новых случаев коронавируса

За последние сутки диагноз подтвержден еще у 39 человек. 1 человек умер, всего – 25. Выздоровело 39. Лечатся 812.
В Украине за сутки 2495 новых случаев – это очередной рекорд. Умер 51 человек, - всего 2656. Выздоровело 1015, - всего 58817. Лечатся 64325.
По состоянию на 2 сентября на Сумщине 1571 случай заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 1 сентября на Сумщине 1532 случая заболевания коронавирусной инфекцией....
Мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил, что в городе подтверждено 17 новых случаев заболевания COVID-19....
По состоянию на 31 августа в Сумской области 1470 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
Об этом сегодня, 31 августа, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....