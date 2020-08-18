На Сумщине 39 новых случаев коронавируса На утро 2 сентября в Сумской области подтвержден уже 1571 случай заболевания COVID-19.

За последние сутки диагноз подтвержден еще у 39 человек. 1 человек умер, всего – 25. Выздоровело 39. Лечатся 812.

В Украине за сутки 2495 новых случаев – это очередной рекорд. Умер 51 человек, - всего 2656. Выздоровело 1015, - всего 58817. Лечатся 64325.