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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:052089

На Сумщине уже 1571 случай коронавируса: подробности

По состоянию на 2 сентября на Сумщине 1571 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 39 человек (Сумы - 13, Сумской р-н - 4, Конотоп - 8, Конотопский р-н - 3, Ахтырка - 1, Ромны - 8, Недригайловский р-н - 2).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 25 летальных случаев, из них 1 - за прошедшие сутки (Сумы).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 734 человека, из них за минувшие сутки - 39 (Сумы - 19, Сумской р-н - 1, Шостка - 6, Шосткинский р-н - 2, Лебедин - 3, Кролевецкий р-н - 2, Недригайловский р-н - 1, Белопольский р-н - 4, Середина-Будский - 1).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 765 случаев заболевания, в Сумском районе - 103, Белопольский район - 45, Бурынский район - 7, пгт Великая Писаревка - 2, г. Глухов – 16, Глуховский район - 8, г. Конотоп - 82, Конотопский район - 40, пгт Краснополье - 2, Краснопольский р-н - 9, Кролевецкий район - 84, г. Лебедин – 17, Лебединский р-н - 1, пгт Липовая Долина - 1, Недригайловский район - 59, г. Ахтырка - 72, Ахтырский р-н – 19, Путивль - 3, Путивльский район – 11, г. Ромны - 53, Роменский район – 29, Середина-Будский р-н – 22, Тростянецкий район - 58, г. Шостка - 59, Шосткинский р-н - 3.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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