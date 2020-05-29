Управління статистики підготувало цифри до До дня міста Суми

У Сумах проживає 264 тис. осіб. Середній вік населення становить
41,5 років. Наразі кожний шостий сумчанин – це діти у віці до 18 років, для них в обласному центрі функціонує 44 дитячих садочки та 43 денних загальноосвітніх навчальних заклади.
У місті Суми ведеться житлове будівництво. За 2019 рік прийнято
в експлуатацію 926 квартир на загальну суму 274 млн.грн. Середній розмір квартири становить 71,7 м2.
Щодо господарської діяльності: в обласному центрі працює понад 16 тис. суб’єктів господарювання (підприємств та фізичних осіб-підприємців),
де зайнято 78,7 тис. працівників. За минулий рік ними реалізовано продукції
на суму більш ніж 58 млрд.грн, у тому числі 9 млрд.грн – фізичними особами-підприємцями.
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