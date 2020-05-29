Управління статистики підготувало цифри до До дня міста Суми Щороку у першу суботу вересня відзначається річниця з дня заснування міста Суми – цього року виповнюється 368 років.

У Сумах проживає 264 тис. осіб. Середній вік населення становить

41,5 років. Наразі кожний шостий сумчанин – це діти у віці до 18 років, для них в обласному центрі функціонує 44 дитячих садочки та 43 денних загальноосвітніх навчальних заклади.

У місті Суми ведеться житлове будівництво. За 2019 рік прийнято

в експлуатацію 926 квартир на загальну суму 274 млн.грн. Середній розмір квартири становить 71,7 м2.

Щодо господарської діяльності: в обласному центрі працює понад 16 тис. суб’єктів господарювання (підприємств та фізичних осіб-підприємців),

де зайнято 78,7 тис. працівників. За минулий рік ними реалізовано продукції

на суму більш ніж 58 млрд.грн, у тому числі 9 млрд.грн – фізичними особами-підприємцями.