В Сумах снесли остановку возле «Мануфактуры»

О том, что магазин там находится незаконно, так как закончился срок аренды, говорят с начала года. Первый заммэра Сум Владимир Войтенко в начале лета говорил, что ее вот-вот снесут. Мэр Сум Александр Лысенко давал указание: чтобы сразу ставили новую.
Посмотрим, сколько времени уйдет… Некоторые остановки ждут своего часа годами.
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В Сумах продолжается демонтаж незаконных временных сооружений....
Сегодня, 9 декабря, в Сумах на пр. Лушпы демонтировали остановку....
Сегодня, 7 декабря, около полудня, неизвестные пытались срезать остановку возле десткой поликлиники на проспекте Лушпы....