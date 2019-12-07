В Сумах снесли остановку возле «Мануфактуры» Коммунальщики демонтировали остановку вместе с мини-магазином возле ТРЦ «Мануфактура».

О том, что магазин там находится незаконно, так как закончился срок аренды, говорят с начала года. Первый заммэра Сум Владимир Войтенко в начале лета говорил, что ее вот-вот снесут. Мэр Сум Александр Лысенко давал указание: чтобы сразу ставили новую.

Посмотрим, сколько времени уйдет… Некоторые остановки ждут своего часа годами.