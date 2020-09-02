В Украине новый коронавирусный рекорд

2 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 125 798 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2656 летальных, 58817 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 2495 новых случаев. всего проведено 1597707 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 1015 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 4109 случаев;
- Волынская область - 5589 случаев;
- Днепропетровская область - 2454 случая;
- Донецкая область - 1505 случаев;
- Житомирская область - 3442 случая;
- Закарпатская область - 7697 случаев;
- Запорожская область - 1657 случаев;
- Ивано-Франковская область - 9522 случая;
- Кировоградская область - 826 случаев;
- Киев - 13878 случаев;
- Киевская область - 5842 случая;
- Львовская область - 14 907 случаев;
- Луганская область - 346 случаев;
- Николаевская область - 1320 случаев;
- Одесская область - 7697 случаев;
- Полтавская область - 832 случая;
- Ривненская область - 9396 случаев;
- Сумская область - 1571 случай;
- Тернопольская область - 6395 случаев;
- Харьковская область - 9640 случаев;
- Херсонская область - 424 случая;
- Хмельницкая область - 2630 случаев;
- Черновицкая область - 10 487 случаев;
- Черкасская область - 1642 случая;
- Черниговская область - 1990 случаев.