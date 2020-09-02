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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:40548

В Украине новый коронавирусный рекорд

Минздрав сообщает, что в Украине зафиксировано 2495 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 - это антирекорд количества новых больных в сутки.

2 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 125 798 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2656 летальных, 58817 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 2495 новых случаев. всего проведено 1597707 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 1015 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

- Винницкая область - 4109 случаев;

- Волынская область - 5589 случаев;

- Днепропетровская область - 2454 случая;

- Донецкая область - 1505 случаев;

- Житомирская область - 3442 случая;

- Закарпатская область - 7697 случаев;

- Запорожская область - 1657 случаев;

- Ивано-Франковская область - 9522 случая;

- Кировоградская область - 826 случаев;

- Киев - 13878 случаев;

- Киевская область - 5842 случая;

- Львовская область - 14 907 случаев;

- Луганская область - 346 случаев;

- Николаевская область - 1320 случаев;

- Одесская область - 7697 случаев;

- Полтавская область - 832 случая;

- Ривненская область - 9396 случаев;

- Сумская область - 1571 случай;

- Тернопольская область - 6395 случаев;

- Харьковская область - 9640 случаев;

- Херсонская область - 424 случая;

- Хмельницкая область - 2630 случаев;

- Черновицкая область - 10 487 случаев;

- Черкасская область - 1642 случая;

- Черниговская область - 1990 случаев.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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