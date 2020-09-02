В Украине новый коронавирусный рекорд Минздрав сообщает, что в Украине зафиксировано 2495 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 - это антирекорд количества новых больных в сутки.

2 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 125 798 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2656 летальных, 58817 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 2495 новых случаев. всего проведено 1597707 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 1015 пациентов. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: - Винницкая область - 4109 случаев; - Волынская область - 5589 случаев; - Днепропетровская область - 2454 случая; - Донецкая область - 1505 случаев; - Житомирская область - 3442 случая; - Закарпатская область - 7697 случаев; - Запорожская область - 1657 случаев; - Ивано-Франковская область - 9522 случая; - Кировоградская область - 826 случаев; - Киев - 13878 случаев; - Киевская область - 5842 случая; - Львовская область - 14 907 случаев; - Луганская область - 346 случаев; - Николаевская область - 1320 случаев; - Одесская область - 7697 случаев; - Полтавская область - 832 случая; - Ривненская область - 9396 случаев; - Сумская область - 1571 случай; - Тернопольская область - 6395 случаев; - Харьковская область - 9640 случаев; - Херсонская область - 424 случая; - Хмельницкая область - 2630 случаев; - Черновицкая область - 10 487 случаев; - Черкасская область - 1642 случая; - Черниговская область - 1990 случаев.