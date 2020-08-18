С сегодня маршрутка № 24 в Сумах будет курсировать по удлиненным маршруту В соответствии с решением исполнительного комитета Сумского горсовета, автобус № 24 с сегодняшнего дня курсирует по удлиненным маршруту.

Транспорт будет курсировать по ул. Семьи Линтваревых - ул. Барановская - пл. Привокзальная - пр-т Шевченко - ул. Набережная р. Сумки - ул. Набережная р. Стрелки - пл. Покровская - ул. Харьковская - ул. С Табалы (Севера) - ул. Владимирская - ул. Санаторная - ул. Юбилейная, и в обратном направлении, пишет сайт мэрии. Судя по всему, заезжать на пригородную автостанцию на ул. Первомайской маршрутки теперь не будут. А ведь его водили именно для этого…

Как сообщают в отделе транспорта, связи и телекоммуникационных услуг, на линии работают шесть машин.

Будет курсировать автобус с интервалом движения - 20 минут.

Что интересно, регение до сих пор не опубликовано на сайте мэрии. Как о об усилении карантина в связи с переходом Сум в «оранжевую зону» с понедельника.