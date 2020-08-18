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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:22589

В Сумах СБУ блокировала деятельность пророссийского интернет-агитатора

Служба безопасности Украины блокировала в Сумах деятельность пророссийского интернет-агитатора, который в соцсетях призывал к насильственному изменению конституционного строя и захвата государственной власти в южных и восточных регионах страны.

В Сумах СБУ установила интернет-агитатора, который призывал к насильственному изменению конституционного строя.

По данным следствия СБУ, мужчина длительное время проживал в России. Вернувшись домой, он начал активно распространять в запрещенной в Украине социальной сети материалы с призывами к свержению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине. Сторонник сепаратизма распространял материалы антиукраинских сообществ, пропагандировал идеи «русского мира» и «русской весны», агитировал за создание так называемой «Новороссии» и подстрекал украинских военнослужащих в антигосударственных насильственных действий.

При осмотре компьютерной техники пропагандиста правоохранители обнаружили материалы, содержащие доказательства его противоправной деятельности.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

По факту проводятся следственные действия, сообщает СБУ.

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