Под Сумами утонул 16-летний парень Происшествие произошло 1 сентября в одном из сел Сумского района. В полицию поступило сообщение о том, что пошел купаться на пруд и не вернулся домой 16-летний местный парень.

На вызов выехали сотрудники Сумского районного отдела полиции. Они вместе с местными жителями осмотрели берега водоема и нашли одежду несовершеннолетнего. А потом вызваны работники водолазной службы, которые во время обследования ставка на расстоянии около 10 метров от берега нашли и тело пропавшего парня.

Предварительно, причиной гибели юноши может быть утопление.

Сейчас в полиции продолжаются проверки, взяты и направлены на исследование пробы воды, выясняются обстоятельства и причины гибели парня.

Работники полиции призывают граждан больше внимания уделять безопасности своих детей и контролировать их досуг. Ни в коем случае не следует пускать их купаться в открытых водоемах в одиночестве - несовершеннолетних должны сопровождать взрослые лица, которые в случае необходимости могут не только спасти ребенка, но и оказать первую домедицинскую помощь, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.