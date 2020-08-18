На низкой высоте над Шосткой пролетел боевой самолет Сегодня, 2 сентября, около 10:00 на низкой высоте над городом летел боевой самолет вооруженных сил.

Причина – не ясна. В Шосткинском горисполкоме информацией о проведении учений и другой не располагают. Если что-то станет известно, в мэрии обещают дополнительно сообщить, пишет Шостка.инфо.