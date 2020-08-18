У Сумах відзначили 77 років визволення міста від фашистських загарбників Сьогодні, 2 вересня, у Сумах відзначають 77-у річницю визволення міста від нацистських загарбників.

Традиційно вшановують пам'ять воїнів, які загинули в боях за визволення міста та містян, які постраждали від дій нацистських окупантів, вклоняються живим учасникам історичних подій.

На заходи зібралися ветерани, військовослужбовці, небайдужі сумчани, керівництво області та міста. Вшанування розпочалося з міського цвинтаря на Алеї Героїв, де віддали шану загиблим у зоні проведення АТО, потому до підніжжя пам’ятників Скорботної матері та Війська Польського поклали квіти та вклонились загиблим в Другій світовій війні. Опісля присутні взяли участь в урочистому мітингу «Війна відгриміла та пам’ять жива» та поклали квіти до Меморіалу Слави.

«Цього дня сумчани вшановують не лише пам’ять тих, хто загинув, визволяючи сумську землю від нацистських загарбників, всіх учасників трудового фронту, хто відбудовував місто, а й тих, хто сьогодні відстоює незалежність та суверенітет України”, – зазначив підполковник Євген Варламов, т.в.о. військового комісара Сумської області.

Ігор Скібчик