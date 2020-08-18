На Сумщине полицейские раскрыли кражу нумизматической коллекции Как установили сотрудники Ямпольского отделения полиции, на собрание монет 66-летнего местного жителя соблазнился его молодой знакомый.

Сам заявитель говорит, что хранил свой сборник дома, в серванте. Около недели он находился на даче, а когда вернулся, то понял, что его обокрали. Мужчине показался подозрительным тот факт, что, кроме монет, из квартиры больше ничего не пропало, и следов взлома на двери не было.

Пенсионер вспомнил, что когда находился на даче, обнаружил было исчезновение своих ключей от квартиры. Но их принес его знакомый, с которым они отдыхали - юноша сказал, что связи случайно нашел. Это стечение обстоятельств вызвал у пострадавшего подозрение, тем более, что парень знал о его увлечениях. Пожилой мужчина сначала переговорил со своим молодым другом, но тот свою причастность к исчезновению части коллекции категорически отрицал. И тогда пенсионер решил обратиться в полицию.

«Когда делом занялись полицейские, юноша испугался уголовной ответственности и признался в совершенном преступлении. - комментирует Виталий Ерохов, начальник Ямпольского отделение полиции. - Он рассказал, что взял ключи от квартиры, когда находился на даче у пострадавшего. Зная, где хранятся монеты, парень зашел в дом и забрал из тайника около полусотни образцов, надеясь, что владелец заметит их исчезновение не скоро, а значит он сам останется вне подозрений. Часть монет он успел продать за 2500 гривен, хотя стоили они гораздо больше. Все остальные украденные монеты парень после вмешательства полиции вернул владельцу. Молодой и ранее попадал в поле зрения правоохранителей, в свое время был осужден за преступления, связанные с наркотиками ».

Сейчас следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 УК Украины и начали досудебное расследование, в рамках которого устанавливают местонахождение сбытых монет.

За совершенное преступление молодому человеку грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 6 лет.