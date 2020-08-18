Минздрав поменяет алгоритм выхода из самоизоляции Министерство здравоохранения планирует упростить алгоритм тестирования для выхода из самоизоляции, а также подход к установлению факта выздоровления.

Как рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, алгоритм тестирования поменяют уже на этой неделе. Сейчас для выхода из самоизоляции надо делать ПЦР-тестирование, но по новым правилам, в случае отсутствия симптомов болезни завершать самоизоляцию могут позволить на 14-й день без проведения ПЦР-тестирования. А тестирование е будет сдвинуто на 7-8-й день изоляции, что позволит выйти из неё раньше.

А для того, чтобы считать человека выздоровевшим, хватит одного негативного ПЦР-тестирования и отсутствия симптомов.

Ещё Ляшко рассказал, что сейчас тестирование методом ПЦР проводят в 104 вирусологических лабораториях (в начале апреля таких лабораторий было лишь 28). Тесты методом иммуноферментного анализа (ИФА) теперь проводятся в 318 лабораториях.

Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировали очередной коронавирусный антирекорд – 2 495 новых случаев заболевания. Также зафиксирован 51 летальный случай, 1 015 пациентов выздоровели.