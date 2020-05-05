На Сумщине средняя зарплата меньше среднеукраинской на 16%

В июле 2020 г. начисленная среднемесячная заработная плата штатного работника на предприятиях Сумщины составила 10133 грн (в целом по Украине - 11 804 грн).
По сравнению с июлем 2019 г. размер средней зарплаты в области увеличился на 11,4%( по сравнению с июлем 2020 года – на 1%); реальная зарплата (с учетом изменений потребительских цен на товары и услуги и уровня налогов) выросла на 9,4%.
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