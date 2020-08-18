На Сумщине пожарные семь раз тушили возгорания растительности и мусора (видео) Иp-за жаркой погоды, которая на днях установилась на территории области, значительно возросла опасность пожаров, в первую очередь в природных экосистемах.

Так, 1 сентября пожарные семь раз тушили возгорание остатков растительности и мусора в Краснопольском, Роменском, Сумском, Ямпольском, Бурsнском районах и областном центре.

В 14:48 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании сухой растительности на ул. Славянской в пгт Краснополье. На тушение направили дежурный караул 11-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытии на место вызова было установлено, что огонь охватил площадь - около 80 кв. м. Пламя угрожало трансформаторной подстанции, которая находилась в непосредственной близости от очага горения. Также стремительное распространение огня создавало опасность для расположенных неподалеку жилого дома и магазина. В 15:00 удалось локализовать пожар и предотвратить огненную угрозу от подстанции и зданий. В 15:15 огонь ликвидировали.

А вечером в 18:16 краснопольские пожарные были вызваны в урочище «Волковка», где им пришлось ликвидировать около 45 кв. м. возгорание на территории свалки. В 19:30 огонь был локализован и предотвратили его дальнейшее распространение, а в 20:15 - ликвидирован.

В г. Сумы во дворе многоэтажек по ул. Ковпака загорелся мусор и сухие листья. Данная информация в 15:48 поступила к спасателям. Локализовав в 16:05 пожар, удалось предотвратить опасность от расположенного неподалеку нежилого здания. В 16:12 огонь ликвидировали.

А в Ямпольском районе на обуздание 2 га пожара сухостоя на железнодорожном перегоне Хутор Михайловский - Свеса привлекли пожарный поезд «Укрзалізниці». В 17:15 удалось остановить дальнейшее распространение огня и предотвратить опасность от расположенного рядом лесного массива. А в 17:41, использовав 23 т воды, пожар ликвидирован.

В 20:44 поступило сообщение о возгорании сухой растительности в с. Успенка Бурынского района. На тушение направили отделения дежурного караула 23-й государственной пожарно-спасательной части из райцентра. По прибытии на место вызова было установлено, что огонь охватил камыш, кустарники и другую растительность на площади около 2 га. В 21:30 спасатели локализовали возгорание, а в 22:30 - ликвидирован.

Всего на обуздание всех этих пожаров привлекалось от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям - 19 человек личного состава и 5 единиц техники, от «Укрзалізниці» - 7 человек и пожарный поезд, от местной пожарной команды - 1 работник и 1 единица техники.

По предварительным выводам специалистов, возгорание привело неосторожное обращение с огнем. Подчеркиваем: на Сумщине сейчас объявлен самый высокий – 5-й класс пожарной опасности! Гражданам необходимо быть крайне ответственными в соблюдении требований пожарной безопасности - не сжигать сухостой, стерню и мусор, не разводить костры в лесах и лесопарковых зонах. При обнаружении признаков пожара на открытой территории и в лесной местности немедленно вызывайте спасателей по номеру «101», сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.