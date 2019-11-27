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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:58671

Суд по первому заммэра Сум завершен: ждем приговора

По делу в отношении первого заместителя городского головы г. Сумы Владимира Войтенко суд удалился в совещательную комнату.

Ориентировочно объявления судебного решения состоится в 8.00 7 сентября.

Г-на Войтенко обвиняют в несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированных систем, что привело к подделке информации, совершенное повторно (ч. 2 ст. 361 УК Украины) и присвоении официального документа, совершенное в личных интересах (ч.1 ст. 357 УК Украина).

Председательствующий судья - Янголь Евгений Васильевич.

Информационно: 9.07.2020 года определением суда удовлетворено ходатайство защитника и выделено в отдельное производство материалы по обвинению первого заместителя городского головы г. Сумы Владимира Войтенко в неосторожном нанесении средней тяжести телесного повреждения (по ст. 128 УК Украины). Рассмотрение данного дела назначено на 16.09.2020 года, 13.10, - сообщает сайт Заречного районного суда города Сумы.

Напомним: Владимир Войтенко отличился тем, что не будучи депутатом на сессии голосовал чужой карточкой за решение об утверждении результатов мусорного конкурса в 2015 году. С тех пор прошел еще один конкурс, а тарифы на вывоз мусора в Сумах выросли в несколько раз.

Право Владимир Войтенко

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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