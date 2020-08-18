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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:53212

НБУ выводит из обращения еще одну монету

Монета номиналом 25 копеек выводится из обращения с 1 октября

Национальный банк выводит из обращения монету номиналом 25 копеек. С 1 октября монета этого номинала перестает быть платежным средством.

Об этом на брифинге сказал заместитель глава НБУ Алексей Шабан, передает корреспондент РБК-Украина.

Напомним, Национальный банк с 1 октября 2019 года начал постепенное изъятие из оборота монеты номиналом 25 копеек.

Отметим, Национальный банк Украины планирует постепенно полностью заменить бумажные банкноты от 1 до 10 грн монетами.

При этом Национальный банк не планирует изымать из оборота банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен. Они в меру износа параллельно будут заменяться монетами тех номиналов, которые будут выпускаться в обращение.

По данным НБУ, после завершения процесса изъятия мелких монет и введения в обращение банкноты нового номинала 1000 грн номинальный ряд гривны сократится с 17 до 12 номиналов. Из этого ряда шесть будут банкноты, шесть - монеты.

 

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