На Сумщине дали 11 лет за нападение на таксиста и угон авто К 11 годам лишения свободы приговорен 21-летний молодой человек, который ранил таксиста ножом и завладел его автомобилем.

Прокуратурой Сумской области уже второй раз доказана вина 21-летнего молодого человека, который ранил таксиста ножом, после чего завладел его автомобилем и личными вещами.

Напоминаем, что событие произошло 8 мая 2018 года в г. Ахтырка. Тогда еще 19-летний юноша ночью ехал на такси в направлении с. Лантратовка. На полпути к месту назначения пассажир попросил водителя притормозить. Как только машина остановилась, парень достал нож и ударил им водителя в область шеи. Таксисту удалось вырваться из рук нападавшего и убежать. Тот сел за руль и уехал с места преступления.

Окровавленного пострадавшего заметил случайный водитель, о чем сообщил в полицию. На поиски нападающего и угнанного авто был поднят весь личный состав райотдела полиции. И уже через несколько часов парня задержали.

Как выяснилось, задержанный уже был осужден к 4 годам лишения свободы за грабеж. Однако он был освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком. В суде он вину свою признал частично. Настаивал, что не намерен был наносить водителю ранений, а хотел только напугать ножом, чтобы забрать авто.

Приговором суда в прошлом году его уже приговорили к 10 годам лишения свободы за инкриминируемое преступление, однако это решение было отменено судом апелляционной инстанции.

По результатам пересмотра дела решением Заречного районного суда г. Сумы от 28 августа 2020 года обвиняемый признан виновным и приговорен к 10 годам лишения свободы. В то же время к указанному приговору суд частично присоединил неотбытое наказание за предыдущее преступление, поэтому молодого человека приговорили к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 15 / п. 6 ч. 2 ст. 115 (законченное покушение на умышленное убийство), ч. 2 ст. 185 (кража) и ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры области.