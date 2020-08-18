Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:09139

На Сумщине дали 11 лет за нападение на таксиста и угон авто

К 11 годам лишения свободы приговорен 21-летний молодой человек, который ранил таксиста ножом и завладел его автомобилем.

Прокуратурой Сумской области уже второй раз доказана вина 21-летнего молодого человека, который ранил таксиста ножом, после чего завладел его автомобилем и личными вещами.

Напоминаем, что событие произошло 8 мая 2018 года в г. Ахтырка. Тогда еще 19-летний юноша ночью ехал на такси в направлении с. Лантратовка. На полпути к месту назначения пассажир попросил водителя притормозить. Как только машина остановилась, парень достал нож и ударил им водителя в область шеи. Таксисту удалось вырваться из рук нападавшего и убежать. Тот сел за руль и уехал с места преступления.

Окровавленного пострадавшего заметил случайный водитель, о чем сообщил в полицию. На поиски нападающего и угнанного авто был поднят весь личный состав райотдела полиции. И уже через несколько часов парня задержали.

Как выяснилось, задержанный уже был осужден к 4 годам лишения свободы за грабеж. Однако он был освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком. В суде он вину свою признал частично. Настаивал, что не намерен был наносить водителю ранений, а хотел только напугать ножом, чтобы забрать авто.

Приговором суда в прошлом году его уже приговорили к 10 годам лишения свободы за инкриминируемое преступление, однако это решение было отменено судом апелляционной инстанции.

По результатам пересмотра дела решением Заречного районного суда г. Сумы от 28 августа 2020 года обвиняемый признан виновным и приговорен к 10 годам лишения свободы. В то же время к указанному приговору суд частично присоединил неотбытое наказание за предыдущее преступление, поэтому молодого человека приговорили к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 15 / п. 6 ч. 2 ст. 115 (законченное покушение на умышленное убийство), ч. 2 ст. 185 (кража) и ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право

Новости

На Сумщине уже 1571 случай коронавируса: подробности
Сегодня 09:05
С 31 августа Сумы в «оранжевой зоне» по карантину
27.08.2020 19:36
На Сумщине дали 11 лет за нападение на таксиста и угон авто
Сегодня 15:09
Сумчанин выступил на чемпионате Украины по велоспорту
Сегодня 14:50
Минздрав поменяет алгоритм выхода из самоизоляции
Сегодня 14:10
Суд по первому заммэра Сум завершен: ждем приговора
Сегодня 13:58
На Сумщине средняя зарплата меньше среднеукраинской на 16%
Сегодня 13:31
На Сумщине полицейские раскрыли кражу нумизматической коллекции
Сегодня 13:09
У Сумах відзначили 77 років визволення міста від фашистських загарбників
Сегодня 12:55
Полиция Сумщины разыскивает злоумышленниц, которые обокрали 91-летнюю ахтырчанку
Сегодня 12:08
Сумской водоканал сообщает об отключении воды
Сегодня 12:00
На низкой высоте над Шосткой пролетел боевой самолет
Сегодня 11:17
view counter

Статьи

30 депутатів Сумської міської ради проігнорували звітування перед виборцями
Сегодня 13:22
Почему покупать электроэнергию у ETG.UA выгоднее, чем у больших энергокомпаний? ®
Сегодня 09:01
Ринок праці Сумщини: гендерні ознаки
Вчера 13:31
Зекоманда визначилася з кандидатами у мери
31.08.2020 19:48
Найкращі мами України отримали нагороди Національної премії «Мама року»
28.08.2020 10:01
Де на Сумщині знайти якість, комфорт і найбільш доступні ціни
27.08.2020 18:52
Кого найбільше потребують роботодавці Сумщини
26.08.2020 15:56
Фальстарт мера Сум: кульки із назвою партії, борди з особистим хештегом та зустрічі з громадянами у карантин
26.08.2020 11:33
Благодійне донорство – під загрозою! 1
20.08.2020 17:28
“Чорнуха” на Ющенка та горілка від ексрегіонала: у Сумах відкрили “Музей виборчого трешу”
19.08.2020 14:00
Выборы 2020: новые правила
18.08.2020 15:01
На Сумщині у складі ТВК відбулось 38 замін
18.08.2020 10:25
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.