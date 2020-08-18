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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:37269

П’ятеро сумчанок стали стипендіатами міського конкурсу «Всесвіт очима дитини»

У Сумах відзначили п’ятьох переможниць виставки – конкурсу «Всесвіт очима дитини», організованої міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

«Даний захід ми проводимо з метою стимулювання сумчан займатися творчістю, підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді. І якщо у минулому 2019 році переможці отримували 300 грн щомісячно протягом року, то цьогоріч стипендія виплачувалась у підвищеному розмірі – 1 тис. гривень», – розповідають організатори.

Стипендіатами виставки-конкурсу в 2020 році стали: учениця СВУМіК ім. Д. Бортнянського Лілія СТЕПАНЧЕНКО, учениця ССШ №29 Дар’я СТРОКАЧ, учениця НВК №42 Анастасія ПАСЬКО, учениця ССШ №10 Євгенія КУЗЬМІНА, вихованка ДХШ ім. М. Лисенка Анна ДОКАЛЕНКО.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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