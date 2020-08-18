П’ятеро сумчанок стали стипендіатами міського конкурсу «Всесвіт очима дитини»

«Даний захід ми проводимо з метою стимулювання сумчан займатися творчістю, підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді. І якщо у минулому 2019 році переможці отримували 300 грн щомісячно протягом року, то цьогоріч стипендія виплачувалась у підвищеному розмірі – 1 тис. гривень», – розповідають організатори.

Стипендіатами виставки-конкурсу в 2020 році стали: учениця СВУМіК ім. Д. Бортнянського Лілія СТЕПАНЧЕНКО, учениця ССШ №29 Дар’я СТРОКАЧ, учениця НВК №42 Анастасія ПАСЬКО, учениця ССШ №10 Євгенія КУЗЬМІНА, вихованка ДХШ ім. М. Лисенка Анна ДОКАЛЕНКО.