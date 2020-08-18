В Конотопе стреляли в машину депутата горсовета? Сегодня, 2 сентября, по автомобилю депутата Конотопского городского совета Юрия Марченко был совершено выстрел.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке журналист Олег Овдей. Фото с места события опубликовал и Геннадий Тарасенко. Инцидентом уже занимается полиция.