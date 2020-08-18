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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:23222

На Сумщине спасатели подняли мужчину из колодца (видео)

2 сентября в 13:24 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи в с. Подлипное, Конотопского горсовета.

На территории частного домовладения человек упал в 11-метровый колодец.

По предварительным данным, пострадавший помогал родственникам поднять со дна колодца насос для его ремонта. Воду предварительно почти откачали. Мужчина обвязался веревкой, а его спуск подстраховывали знакомые. Вдруг веревка оборвалась и потерпевший упал в колодец, оказавшись по пояс в воде.

На место вызова прибыло отделение дежурного караула 12-й государственной пожарно-спасательной части. Спасатели узнали о самочувствии у потерпевшего и спустили ему вниз спасательную веревку с присоединенным к ней пожарным ремнем. Мужчина одел это снаряжение и работники Службы спасения вместе с местными жителями подняли его на поверхность и передали врачам «скорой». Мужчине, 1972 г.р. оказали необходимую медицинскую помощь, однако от госпитализации он отказался.

Всего в операции от Госслужбы Украины по ЧС принимали участие 5 человек личного состава.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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