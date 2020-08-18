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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:31196

Як у Сумах святкуватимуть День міста?

Цими вихідними, 5 та 6 вересня, в обласному центрі відбудеться низка святкових заходів, присвячених 365-й річниці заснування міста Суми.

Детально про святкові заходи під час брифінгу розповіли заступник міського голови Віра МОТРЕЧКО, начальник відділу організаційно-кадрової роботи Андрій АНТОНЕНКО та директор КУ «Агенція промоції «Суми» Юлія ЛЕВЧЕНКО.

365-ту річницю заснування Сум святкуватимуть із дотриманням карантинних умов, – на цьому наголосила заступник міського голови Віра Мотречко: «Ми не можемо ризикувати здоров’ям сумчан. Тому плануємо святкування Дня міста не так, як в минулі роки — менш масштабно, але «з душею». Переконана, що, незважаючи ні на що, сумчанам сподобаються заходи, і кожен знайде собі розваги до смаку».

Як зауважила заступник очільника Сум, активну участь у підготовці до святкування Дня міста завжди беруть комунальні служби та підприємства, які вже зараз готують обласний центр до свята – облаштовують центральні вулиці святковою ілюмінацією, прибирають парки, сквери та центральні площі.

Ранок Дня міста, 5 вересня, вже традиційно, розпочнеться з привітань міським головою Олександром ЛИСЕНКОМ новонароджених сумчан та новоствореного подружжя.

Далі, о 9:00, у міському парку ім. Кожедуба стартує відкритий чемпіонат міста з тенісу, а о 10:00 біля головного символу міста – Альтанки – розпочнеться фотопроєкт «Слобожаночка».

Пізніше, з 11:00, для сумчан і гостей міста біля Альтанки відбуватиметься соціально-культурний проєкт «Найкращому місту – наша любов!», в рамках якого будуть проведені майстер-класи, танцювальні флешмоби, фотосесії, конкурси та розваги.

Урочиста сесія міської ради «Зі святом, рідне місто!» відбудеться в обласній філармонії.

Продовжаться урочистості за участі міських, обласних посадовців та гостей свята біля пам’ятника Івану Харитоненку.

Цього дня, у сквері ім. Тараса Шевченка також, відбудеться фестиваль підприємництва «Бізнес та Родина – єдине ціле».

Не забули організатори і про маленьких сумчан. Для них підготували арт-проєкт «Казкова країна». З 11:00 локації з живими скульптурами, ростовими ляльками та розважальними програмами очікуватимуть малечу на центральних вулицях Сум.

Не обійдеться відзначення Дня міста і без улюбленого фестивалю сумчан – «Ніч міста». Про заходи заплановані в рамках проєкту розповіла Юлія Левченко. Вона наголосила, – цьогоріч, у зв'язку з карантинними обмеженнями, проєкт вирішили провести у різних локальних зонах обласного центру. Фестиваль під назвою «Фізична відстань не має значення» стартує о 18:00. Для сумчан підготують безліч унікальних фотозон, інсталяцій та концерт на свіжому повітрі.

Завершиться перший день святкування арт-проєктом «Сумські вечірні мелодії» біля фонтана «Садко».

Другого дня, 6 вересня, до уваги сумчан пропонують історичну реконструкцію бою за визволення міста від нацистських загарбників. Захід розпочнеться о 12:00 у Басівському парку.

У понеділок, 7 вересня, сумчан запрошують відвідати соціально-мистецький проєкт «Чарівні сумчанки. Три пелюстки жіночності», який відбудеться у виставковому залі конгрес-центру СумДУ.

Під час брифінгу Андрій Антоненко повідомив, – на всіх локаціях будуть наявні зони з антисептиками. Разом з тим, міські посадовці звернулись до сумчан і гостей міста з проханням дотримуватись протиепідемічних правил: витримувати соціальну дистанцію, бути в захисних масках або респіраторах та обробляти руки антисептиками.

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