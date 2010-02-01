В Сумах усилили карантин: полный перечень запретов В Сумской мэрии наконец-то опубликовали решение исполкома об усилении карантина

Уже прошло двое суток после принятия решения, а на сайте мэрии оно было опубликовано только сегодня, 2 сентября.

Полный текст решения:

Про заходи під час карантину щодо запобігання розповсюдженню на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

З метою протидії розповсюдженню коронавірусної інфекції COVID-19 на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемичних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), ураховуючи рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (протокол позачергового засідання від 27.08.2020 № 26), рішення Сумської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (протокол позачергового засідання від 28.08.2020 № 25), керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Сумської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Працівники виконавчих органів Сумської міської ради, підприємств, установ, організацій, закладів, інших суб’єктів господарювання, незалежно від форм власності та підпорядкування, фізичні особи, які знаходяться на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади, зобов’язані неухильно дотримуватися карантинних заходів у період дії карантину на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади.

2. Заборонити на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади:

2.1. перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно;

2.2. перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус, без посвідчення про взяття на облік бездомної особи, довідки про звернення за захистом в Україні;

2.3. самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації;

2.4. проведення масових (культурних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних, агітаційних та інших) заходів за участю більш як 220 осіб та більше однієї особи на 10 кв. метрів площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі), де проводиться захід;

2.5. діяльність кінотеатрів та закладів культури з наповненістю кінозалів або залів понад 50 відсотків місць у кожному окремому кінозалі або залі. Організатор заходу є відповідальним за дотримання між учасниками фізичної дистанції не менше ніж 1,5 метра та здійснення контролю за наявністю у відвідувачів захисних масок або респіраторів, у тому числі у разі проведення заходу із розміщенням учасників стоячи;

2.6. перевезення пасажирів автомобільним, крім таксі, та міським електричним транспортом у міському сполученні, у кількості більш ніж кількість місць для сидіння, передбачених технічною характеристикою транспортного засобу або визначених у реєстраційних документах на цей транспортний засіб.

Перевізник несе відповідальність за забезпечення водіїв засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, та здійснює контроль за використанням засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок пасажирами під час перевезення, у тому числі виготовлених самостійно.

2.7. відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального захисту, в яких тимчасово або постійно проживають/перебувають громадяни похилого віку, ветерани війни і праці, особи з інвалідністю, особи із стійкими інтелектуальними або психічними порушеннями, установ і закладів, що надають соціальні послуги сім’ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено (кризово);

2.8. діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, крім готелів;

2.9. роботу після 24-ї та до 7-ї години розважальних закладів (нічних клубів), а також суб’єктів господарювання з надання послуг громадського харчування з організацією дозвілля або без нього (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень;

2.10. проведення масових заходів в закладах громадського харчування у кількості більш як 20 осіб та більше однієї особи на 10 кв. метрів;

2.11. перебування осіб у приміщеннях та на території закладів громадського харчування (ресторани, кафе), інших закладів розважальної діяльності, без засобів індивідуального захисту, зокрема без респіраторів або захисних масках (окрім місць вживання їжі) з розрахунку не більше однієї особи на 10 кв. метрів площі будівлі або на відкритому повітрі (на території танцполів або місць проведення дискотек);

2.12.приймання відвідувачів закладами торговельного (у тому числі в магазинах, що розташовані у торговельно-розважальних центрах) і побутового обслуговування населення, крім випадків забезпечення перебування у приміщенні не більше одного відвідувача на 10 кв. метрів торговельної площі;

2.13. діяльність з надання послуг громадського харчування, крім випадків приймання відвідувачів із забезпеченням наповненості не більш як на 50 відсотків посадкових місць у приміщенні закладу;

2.14. здійснення суб’єктами господарювання (його посадовими особами, іншими найманими працівниками) та фізичними особами торгівлі у невстановлених місцях та без відповідного погодження із виконавчими органами самоврядування на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади об’єктами пересувної роздрібної торгівлі (рухомі транспортні засоби для торгівлі, ємності, діжки, лотки, столики тощо);

2.15. проведення закладами охорони здоров’я планових заходів з госпіталізації, крім:

- надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів;

- надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим;

- надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров’я пацієнтам з онкологічними захворюваннями;

- надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах;

- проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, якщо внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя або здоров’я людей.

Пацієнти, яким надається медична допомога у зв’язку з проведенням планових заходів з госпіталізації, підлягають обов’язковому тестуванню на COVID-19 відповідно до стандартів Міністерства охорони здоров’я;

2.16.відвідування закладів освіти здобувачами освіти групами кількістю більш як 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти;

2.17.діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, крім спортивних залів, фітнес-центрів, які здійснюють приймання відвідувачів не більше однієї особи на 10 кв. метрів приміщення;

2.18. приймання дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

У разі перебування дітей під час оздоровчої зміни, прийнятих до 31.08.2020, в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку робота такого закладу триває до кінця зазначеної зміни з дотриманням протиепідемічних заходів;

2.19. оздоровлення та відпочинок дітей за межами зазначеної території;

2.20. відвідування пунктів (місць) тимчасового тримання осіб, пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, та пунктів тимчасового розміщення біженців, крім осіб, які надають правову допомогу особам, які перебувають в таких пунктах;

3. На території Сумської міської об’єднаної територіальної громади дозволяється лише проведення спортивних заходів спортсменів національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських, національних видів спорту, видів спорту осіб з інвалідністю та спортсменів командних ігрових видів спорту професійних та аматорських спортивних клубів без глядачів за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю стану здоров’я учасників.

4. У сфері надання послуг громадського харчування, з урахуванням пп. 2.9-2.11, 2.13 п. 2 цього рішення, за умови дотримання тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах громадського харчування на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 09.05.2020 № 18 (у редакції постанови Головного державного санітарного лікаря України від 02.06.2020 № 32), дозволяється:

4.1. діяльність закладів харчування, зокрема приймання відвідувачів у приміщеннях, за умови дотримання відстані не менше ніж 1,5 метра між місцями для сидіння за сусідніми столами та розміщення не більше ніж чотирьох клієнтів за одним столом (без урахування дітей віком до 14 років), за умови, що суб’єкт господарювання, який провадить таку діяльність, є оператором ринку харчових продуктів відповідно до Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», та за умови забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту (зокрема захист обличчя, очей, рук) і використання відвідувачами, крім часу приймання їжі, респіраторів або захисних масок, у тому числі виготовлених самостійно.

4.2. діяльність з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень дозволяється за умови, що суб’єкт господарювання, який проводить таку діяльність, є оператором ринку харчових продуктів відповідно до Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»;

4.3. робота з урахуванням дотримання протиепідемічних заходів та Правил дотримання тиші в місті Суми, затверджених рішенням Сумської міської ради від 29.08.2018 № 3797-МР:

4.3.1. ресторанів, кафе, барів, розважальних закладів (нічних клубів) з 7.00 до 24.00 години;

4.3.2. літніх майданчиків з 07.00 до 22.00 години;

4.3.3. суб’єктів господарювання громадського харчування та спеціалізованих відділів, що мають статус суб’єктів господарювання громадського харчування (об’єктів роздрібної торгівлі відділ кафетерію, кафетерій, буфет, закусочна, чарочна тощо), з 7-ї години до 22-ї години.

5. Суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у сфері роздрібної торгівлі продовольчими, непродовольчими товарами та у сфері послуг, які дозволяються, зобов’язані:

5.1. забезпечити продаж хлібобулочних, кондитерських, інших груп продовольчих товарів виключно фасованими (у ПЕТ-пакетах, плівці тощо);

5.2. визначити максимально допустиму кількість людей, які можуть одночасно бути присутніми в торговому залі з розрахунку 10 кв.м торгової площі на одну людину, призначити відповідальних працівників, які будуть здійснювати контроль за допустимою кількістю людей у торговому залі та не допускати до об’єкту торгівлі покупців, якщо в ньому вже перебуває максимально допустима кількість покупців;

5.3. забезпечити контроль за дотриманням покупцями порядку черги, за яким покупці повинні знаходитись перед входом до об’єкту торгівлі та у прикасовій зоні на відстані не менше 1,5 м один від одного;

5.4. розмістити на видному місці (при вході в об’єкт торгівлі) інформацію для покупців щодо обмеження кількості відвідувачів, порядку проведення дезінфекції рук, обов’язкової наявності у них засобів індивідуального захисту (медичні або респіраторні маски, у тому числі виготовлених самостійно);

5.5. не допускати в торговий зал покупців без засобів індивідуального захисту (медичні або респіраторні маски, у тому числі виготовлених самостійно) та не здійснювати відпуск товару таким покупцям у випадку здійснення торгівлі поза торговим залом;

5.6. допускати працівників суб’єкта господарювання до виконання трудових обов’язків без ознак респіраторного захворювання, з урахуванням проведення термометрії, виключно в засобах індивідуального захисту (медичні або респіраторні маски, гумові рукавички, окуляри або пластиковий захисний екран для обличчя) та забезпечити дотримання працівниками правил їх використання, правил особистої гігієни;

5.7. здійснювати регулярне провітрювання та дезінфекцію приміщень;

5.8. встановити засоби особистої гігієни для обробки рук при вході в торговий зал та забезпечити контроль за виконанням фізичними особами дезінфекції рук під час входження до об’єкту торгівлі;

5.9. запровадити щоденний температурний скринінг персоналу, негайно відправляти додому на самоізоляцію усіх працівників, які мають ознаки гострих респіраторних захворювань.

6. При організації торгівлі на ринках Сумської міської об’єднаної територіальної громади дотримуватись протиепідемічних заходів та тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів з торгівлі на ринках на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби, а саме:

6.1. допуск працівників ринку, суб’єктів господарювання та їх працівників, які здійснюють торгівлю на ринках, здійснюється виключно за наявності вдягнутого респіратора або захисної маски, у тому числі виготовленої самостійно, та проходження температурного скринінгу;

6.2. при проведенні вимірювань температури тіла контактним методом, забезпечити обов’язкову дезінфекцію виробу, яким здійснюється термометрія, після кожного його використання згідно з інструкцією виробника дезінфекційного засобу;

6.3. розмістити на кожному вході (виході) на територію ринку диспенсери з антисептиком, інформаційні матеріали щодо профілактики коронавірусної хвороби COVID-19 та повідомлення з проханням до відвідувачів залишатися вдома (утриматися від відвідування ринку) при наявності ознак респіраторних захворювань;

6.4. організувати місця для обробки рук антисептиками спиртовмісними з концентрацією активної діючої речовини понад 60% для ізопропилових спиртів та понад 70% для етилових спиртів;

6.5. дозволити одночасне перебування відвідувачів ринку з розрахунку не більше однієї особи на 10 кв.м площі території ринку. Обмеження контакту між працівниками та відвідувачами повинно здійснюватися шляхом організації обслуговування з дотриманням принципу соціального дистанціювання (1,5 м);

6.6. допускати відвідувачів на територію ринку лише у респіраторі або захисній масці, у тому числі виготовленої самостійно, так, щоб були прикриті ніс та рот;

6.7. забезпечити проведення дезінфекції контактних поверхонь кожні 3 години, прибирання та дезінфекція всіх приміщень, включаючи стаціонарні торгівельні місця – в кінці кожного робочого дня;

6.8. забезпечити ліквідацію неконтрольованої (стихійної) торгівлі на прилеглій до ринку території;

6.9. забезпечити постійне інформування відвідувачів ринку щодо встановлених обмежень, яких необхідно дотримуватись та про профілактику коронавірусної хвороби COVID-19;

6.10 забезпечити контроль за дотриманням вимог щодо профілактичних заходів протидії поширення коронавірусної хвороби COVID-19 та оперативне усунення порушень;

6.11. адміністрації ринку забезпечити:

6.11.1.постійну наявність рідкого мила, антисептиків та паперових рушників у санвузлах;

6.11.2. централізований збір використаних засобів індивідуального захисту, паперових серветок в окремі контейнери/урни з кришками та одноразовими поліетиленовими пакетами з подальшою їх утилізацією;

6.11.3. розміщення додаткових контейнерів/урн для засобів індивідуального захисту, паперових серветок місцях загального користування;

6.12. суб’єкти господарювання та їх працівники, які здійснюють торгівлю на риках, зобов’язані:

6.12.1. регулярно мити руки з рідким милом або обробляти їх спиртовмісними антисептиками не рідше ніж раз на 3 години, та після відвідування громадських місць, використання туалету, прибирання, обслуговування тощо;

6.12.2. утримуватися від контактів з особами, що мають симптоми респіраторних захворювань;

6.12.3. самоізолюватися у разі виникнення симптомів респіраторних захворювань;

6.12.4. Використовувати протягом всього часу роботи відповідні засоби індивідуального захисту органів дихання, очей, рук із своєчасною їх заміною.

7. Рекомендувати керівникам суб’єктів господарювання з торговельного (продовольчих та непродовольчих ринків, магазинів, торговельно-розважальних центрів тощо) і побутового обслуговування населення створити або облаштувати при вході на територію таких, місця з продажу засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот.

8. Рекомендувати органам виконавчої влади, іншим державним органам, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності забезпечити, на період дії карантину, з метою обмеження скупчення осіб в транспорті та на шляхах прямування на роботу/з роботи застосування за можливості гнучкого режиму робочого часу, який, зокрема, передбачає різний час початку і закінчення роботи для різних категорій працівників, дистанційну (надомну) роботу.

9. Рекомендувати суб’єктам господарювання на період дії карантину:

9.1. внести (у разі потреби) зміни до режимів їх роботи з метою встановлення початку роботи о 9-й, 10-й годині чи більш пізній час. Зокрема, встановити початок роботи о 10-й годині або більш пізній час для суб’єктів господарювання, які провадять свою діяльність у таких видах економічної діяльності: оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів; поштова та кур’єрська діяльність; тимчасове розміщення та організація харчування; страхова діяльність; освіта; надання соціальної допомоги; мистецтво, спорт, розваги та відпочинок.

9.2. опрацювати притання щодо можливості запровадження на період дії карантину графіків роботи підприємств, установ, організацій, які передбачатимуть різний час початку (закінчення) їх роботи залежно від територіального розташування, галузевої належності, специфіки виконання робіт чи надання послуг.

10. Закладам освіти:

10.1. загальної середньої та позашкільної:

10.1.1. розпочати з 01 вересня 2020 року освітній процес з дотриманням вимог постанови Головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 року № 50 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» з урахуванням подальших змін щодо організації освітнього процесу.

10.2. дошкільної:

10.2.1.виконувати вимоги постанови Головного державного санітарного лікаря України від 21.05.2020 № 25 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби» з урахуванням подальших змін;

10.2.2. у зв’язку з неможливістю прийняття до закладів дошкільної освіти всіх дітей, дозволити з 01 вересня 2020 року відвідувати заклади дошкільної освіти:

- дітям із родин, у яких працюють батьки, за умови надання двох або однієї довідки від роботодавця;

- дітям, батьки яких є захисниками України, добровольцями – захисниками України або загиблими (померлими) захисниками України;

- дітям із багатодітних родин;

- дітям, один із батьків, яких є особою з інвалідністю;

- дітям із родин, де один із батьків працює, а інший перебуває на обліку у Сумському міському центрі зайнятості.

10.2.3. для відвідування закладу дошкільної освіти законні представники дитини мають надати від лікаря, з яким укладена декларація, довідки:

- довідку про епідеміологічне оточення;

- довідку з інформацією про стан здоров’я дитини та можливістю відвідування закладу дошкільної освіти.

10.3. дитячим спортивно-юнацьким школам:

10.3.1. виконувати вимоги постанови Головного державного санітарного лікаря України від 04.08.2020 № 47 «Про внесення змін до Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в деяких закладах фізичної культури та спорту на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» ураховуючи подальші зміни.

11. Закладам культури:

11.1. розпочати навчальний процес у мистецьких школах з 01 вересня 2020 року з дотриманням тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину відповідно до постанови головного державного санітарного лікаря України від 30.07.20 № 42 та листа міністерства культури та інформаційної політики України щодо організації роботи мистецьких шкіл та спеціалізованих шкіл у 2020-2021 навчальному році (ураховуючи подальші зміни). Діяльність мистецьких шкіл має здійснюватися з дотриманням правил гігієни, використанням засобів індивідуального захисту та уникненням масових скупчень осіб. Дозволити проведення контрольних заходів та концертів (виставок, майстер-класів, творчих лабораторій тощо), пов’язаних з реалізацією освітньої програми та навчальним процесом (за умови дотримання протиепідемічних заходів);

11.2 у своїй діяльності керуватися постановою головного державного санітарного лікаря України від 04.08.2020 № 45 «Про внесення змін до Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів під час проведення культурно-мистецьких заходів на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID -19)» з урахуванням подальших змін до організації та проведення заходів у даній сфері;

11.3. в клубних установах проводити репетиції та заняття в клубних формуваннях, які не передбачають одночасного зібрання великої кількості осіб (до 50 чол.), за умови дотримання протиепідемічних заходів, з урахуванням фізичного стану присутніх та використання засобів індивідуального захисту.

Заборонити проведення концертів (крім тих, що проводяться закладами культури, для яких концертна діяльність протягом останнього року є основним видом діяльності).

12. Заборонити проведення масових заходів у разі відсутності можливості забезпечити дотримання санітарно-епідеміологічних вимог.

13. Відділу охорони здоров’я Сумської міської ради:

13.1. забезпечити проведення постійного моніторингу стану захворюваності та контролю за виконанням санітарно-епідемічних заходів у закладах охорони здоров’я Сумської міської ОТГ, своєчасне подання Сумському міському голові інформації та пропозицій для прийняття ефективних управлінських рішень.

13.2. інформувати населення з питань профілактики зараження коронавірусною інфекцією через засоби масової інформації.

13.3. запроваджувати у лікувально-профілактичних закладах міста комплекс протиепідемічних заходів в залежності від рівня епідемічної небезпеки поширення COVID – 19.

14. Департаменту комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради (Кохан А.І.), правовому управлінню Сумської міської ради (Чайченко О.В.) та керівникам відповідних виконавчих органів Сумської міської ради при отриманні повідомлень щодо проведення масових заходів на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади здійснювати відповідне реагування з урахуванням даного рішення.

15.Відділу транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради (Яковенко С.В.), у разі необхідності, розробити (скорегувати) маршрути руху громадського транспорту з урахуванням змінених графіків роботи підприємств, установ, організацій для забезпечення створення можливості переміщення працівників на роботу/з роботи.

16. Керівникам суб’єктів господарювання, фізичним особам-підприємцям, відповідно до видів економічної діяльності, забезпечити проведення дезінфекційних заходів.

Відділу транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради, відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Сумської міської ради, Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради, Сумському міському управлінню Головного управління Держпродспожив-служби в Сумській області в межах своїх повноважень забезпечити контроль за вказаними заходами.

17. Керівники суб’єктів господарювання, які надають послуги з управління багатоквартирним будинком, керівники об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, керівники житлово-будівельних кооперативів та власники житлових та нежитлових приміщень, у частині належного останнім індивідуально визначеного майна, зобов’язані протягом всього часу встановленого карантину проводити, відповідно до затверджених графіків, дезінфекцію місць загального користування, у т.ч. ліфтових кабін, сходових клітин, під’їздів житлових будинків, вхідних дверей, що знаходяться в їх управлінні/утриманні або у власності, за погодженням із співвласниками будинку або уповноваженою особою будинку.

У разі виявлення в багатоквартирних будинках хворих на коронавірусну інфекцію позачергово проводити дезінфекційні заходи.

18. Рекомендувати ДУ «Сумський обласний лабораторний центр МОЗ України» забезпечити цілодобове функціонування гарячої лінії з питань профілактики коронавірусної інфекції.

19. Рекомендувати Сумському міському управлінню Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області (Хрін О.І.) посилити державний нагляд та контроль за дотриманням підприємствами, установами організаціями, суб’єктами господарювання санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму в ході здійснення заходів державного нагляду (контролю) та при комісійних обстеженнях, а також за дотриманням протиепідемічних вимог суб’єктами господарської діяльності, щодо яких зняті або послаблені карантинні обмеження, шляхом проведення вибіркових перевірок з вжиттям відповідних заходів реагування у разі виявлення порушень.

20. Рекомендувати Сумському відділу поліції Головного Управління Національної поліції України в Сумській області, Управлінню патрульної поліції в Сумській області, військовій частині 3051 Національної гвардії України забезпечити громадський порядок, публічну безпеку та виконання обмежувальних заходів на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади на період карантинних заходів.

З метою здійснення поточного контролю на вулицях, у парках, інших громадських місцях працівники Національної поліції, Національної гвардії, посадові особи, уповноважені органами місцевого самоврядування, проводять вибіркову перевірку документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус. На електронний запит зазначених уповноважених осіб за допомогою системи через мобільний додаток надається інформація про те, чи потребує особа самоізоляції (зокрема про поширення на особу винятків, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641).

21. Уповноваженим органам та уповноваженим особам притягувати до відповідальності осіб, які порушують вимоги чинного законодавства України щодо карантину та санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням, інших актів законодавства, рішень Сумської міської ради, рішень виконавчого комітету Сумської міської ради, міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

22. Контроль за виконанням зазначених заходів покласти на заступників міського голови згідно розподілу повноважень, Сумське міське управління Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області, Сумський відділ поліції ГУ НП України в Сумській області, Управління патрульної поліції в Сумській області, Управління Укртрансбезпеки у Сумській області.

23. Рішення виконавчого комітету Сумської міської ради про послаблення «жовтого» («помаранчевого», «червоного») рівня епідемічної небезпеки не може бути переглянуто раніше ніж через 14 днів з дня встановлення такого рівня епідемічної небезпеки Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

24. Подальше пом’якшення карантинних обмежень відбувається відповідно до вимог чинного законодавства України та нормативних актів.

25. Визнати такими, що втратили чинність:

25.1. рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 27.03.2020 № 172 «Про заходи під час карантину щодо запобігання розповсюдженню на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»;

25.2. зміни до рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 27.03.2020 № 172 «Про заходи під час карантину щодо запобігання розповсюдженню на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», а саме:

25.2.1. рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 08.05.2020 № 231;

25.2.2. рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 26.05.2020 № 290;

25.2.3. рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 04.06.2020 № 297;

25.2.4 рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 16.06.2020 № 321;

25.2.5. рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 07.07.2020 № 329;

25.2.6. рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 11.08.2020 № 399;

25.2.7. рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 22.08.2020 № 446.

26. Дане рішення набирає чинності з дня його прийняття та діє до моменту припинення карантину відповідно до норм чинного законодавства України.

27. Департаменту комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради (Кохан А.І.):

27.1. оприлюднити дане рішення на офіційному вебсайті Сумської міської ради;

27.2. провести широке інформування та роз’яснювальну роботу серед мешканців Сумської міської об’єднаної територіальної громади про епідемічну ситуацію на її території та здійснювані протиепідемічні заходи.