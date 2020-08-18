На Сумщине взяли под стражу двух человек, которые изготавливали психотропы для продажи в РФ По ходатайству прокуратуры Сумской области решением суда от 1 сентября двум лицам, которые обустроили подпольную нарколабораторию для изготовления психотропных веществ, избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере более полумиллиона гривен каждому.

Подозреваемые в Киевской области в одном из подвальных помещений частного дома изготавливали психотропы для дальнейшего перемещения контрабандным путем в Российскую Федерацию с целью реализации. Во время обыска в подпольной нарколаборатории 30 августа правоохранители изъяли 228 г готового психотропного вещества из группы синтетических катинонов (PVP), оборудование и около 100 л сырья для изготовления психоторопов.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного изготовления психотропных веществ) и ч. 2 ст. 307 (незаконное изготовление, хранение, перевозка и сбыт психотропных веществ) УК Украины. За содеянное им грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следует отметить, что сообщник подозреваемых был задержан 19 июня при попытке переправить изготовленные психотропы на территорию Российской Федерации. Тогда он передал частному перевозчику, который ехал по маршруту «Киев-Москва», сумку якобы с продуктами питания, в которых на самом деле находилась кристаллическое вещество. В настоящее время ему уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Деятельность группы лиц прекращено прокуратурой совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины в Сумской области, сообщает пресс-служба прокуратуры области.