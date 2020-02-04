Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:11187

Можно ли верить обещаниям мэра Сум?

Три года назад мэр Сум Александр Лысенко пообещал, что в «следующем году» сделают тротуар на ул. Ахтырской вдоль школы № 27.

Тогда мэр Сум приезжал в школу посмотреть на подготовку школы к внедрению пилотного проекта «Нова українська школа». Он остался довольным увиденным. А вот на вопрос: когда будут сделаны подходы к школе, ответил, что в следующем году точно.

Прошло три года, тротуары не сделаны, а департамент инфраструктуры в ответ на депутатский запрос Ольги Кубрак ответил, что «денег нет, но вы держитесь. Сделаем в следующем году».

Напомним: в 2014 года Александр Лысенко поставил задачу перед подчиненными сделать подходы и подъезды к школам, детсадам и больницам. Однако последние пару лет он подзабыл о своем поручении… Теперь он обещает сделать все тротуары в городе за три года. Поверим?

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Общество Ремонт тротуаров

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