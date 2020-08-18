У Сумах завершилося громадське обговорення щодо присвоєння назви бульвару

Тривало таке з 22 червня по 28 серпня.

У рамках обговорення 17 липня відбулося засідання за «круглим столом», а 14 серпня – громадські слухання.

За інформацією управління архітектури та містобудування, за період обговорення надійшло 11 пропозицій від сумчан.

Так, один учасник запропонував присвоїти бульвару назву (найменування) «Новоселів».

Троє висловили пропозицію назвати бульвар «Набережний».

Найбільш популярною стала назва «Еспланада». Звернення щодо присвоєння такого найменування бульвару зареєстрували від сімох сумчан.

З детальним звітом про проведення громадського обгворення можна ознайомитися на сайті міської ради за посиланням.

Остаточне рішення щодо назви бульвару у визначеному кварталі ухвалить депутатський корпус.