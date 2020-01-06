В Сумах хотят поставить новую остановку возле «Мануфактуры» за 300 тысяч В Сумах объявили тендер на ремонт остановки №28 «Мануфактура» по ул. Харьковской.

Как отмечается на сайте публичных закупок Prozorro, ожидаемая стоимость подряда - 300 тыс. грн.

За эти средства до октября должны обновить остановку общественного транспорта: установить там лавку, LED-подсветку с названием остановки, обновить крышу и провести остекления. Что там обновлять, если от остановки ничего не осталось после вчерашнего демонтажа, непонятно.

Напомним, коммунальщики только вчера демонтировали остановку вместе с мини-магазином возле ТРЦ «Мануфактура», который там находился незаконно, поскольку истек срок аренды.

Напомним: что мэр Сум давал поручение демонтировать остановки только ,если готовы уже на следующий день ставить новую. Это явно не тот случай.