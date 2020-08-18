Сумской театр им. Щепкина стал национальным Правительство одобрило присвоение статуса национального Сумскому областному академическому театру им. Щепкина.

2 сентября Кабинет Министров одобрил проект Указа Президента о предоставлении статуса национального Сумскому областному академическому театру драмы и музыкальной комедии имени М.С.Щепкина, разработанный Министерством культуры и информационной политики.

«Предоставить статус национального коммунальному учреждению культуры Сумского областного совета – Сумскому областному академическому театру драмы и музыкальной комедии им. М.С.Щепкина и в дальнейшем именовать его - коммунальное учреждение культуры Сумского областного совета - Сумской национальный академический театр драмы и музыкальной комедии им.М. С.Щепкина», - сказано в проект Указа.

Правительство также приняло постановление «О внесении изменения в пункт 21 приложения к постановлению Кабинета Министров Украины от 11 октября 2016 № 710», которая позволяет МКИП инициировать присвоение театру нового статуса.