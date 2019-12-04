У Сумах влаштували акцію за створення музею Олександру Олесю

З собою принесли плакати та фарбу з пензлями. Сама ж будівля – зараз у користування СБУ, повідомляє Суспільне.
У будівлі хочуть бачити літературно – мистецький центр-музей. Про це просили й міську раду. Ігор Добровольський – автор петиції, яка набрала більше 250 голосів.
"Ми отримали листа від міського голови, де він каже, що зараз неможливо тут створити музей Олеся. Але як ми написали – воля громади – закон для влади. І ми вважаємо, що якщо цей будинок належить громаді, то можна поставити питання таким чином, щоб дійсно створити літературно-мистецький і центр, а при ньому і музей Олександра Олеся", – каже співорганізатор акції Добровольський.
Під час акції художниця Тетяна Дудка просто неба на полотні малює будинок, в якому мешкав поет.
"Така локація, в якій би відбувалися якісь заходи стала б у пригоді, бо йде зима, осінь. Будинок, в якому мешкав Олександр Олесь (Олександр Кандиба), його мати жила і це просто як данина, гарний день для пленеру, все зійшлося в одному місці й в один час", – каже художниця.
Літературознавець Сергій П'ятаченко розповідає, що в цій будівлі Олесь мешкав близько 15 років. Окрім цього, тут жила його мати та дві сестри, коли вони перебралися до Сум з Білопілля.
"Він тут бував часто. Тому для нас надзвичайно важливо зберегти цей будинок саме як музейний такий осередок, який міг би бути розширений не тільки шляхом Олександра Олеся, а наприклад, як музей літератури Сумщини", – каже П'ятаченко.
У відповіді міської ради на петицію Ігоря Добровольського вказано, що будівлю передали у безстрокове користування управлінню Служби безпеки України у Сумській області.
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