У Сумах влаштували акцію за створення музею Олександру Олесю Біля двоповерхової будівлі на Петропавлівській, 83, де колись мешкала родина поета Олександра Олеся, відбулась акція на яку зібрались півтори десятки людей.

З собою принесли плакати та фарбу з пензлями. Сама ж будівля – зараз у користування СБУ, повідомляє Суспільне.

У будівлі хочуть бачити літературно – мистецький центр-музей. Про це просили й міську раду. Ігор Добровольський – автор петиції, яка набрала більше 250 голосів.

"Ми отримали листа від міського голови, де він каже, що зараз неможливо тут створити музей Олеся. Але як ми написали – воля громади – закон для влади. І ми вважаємо, що якщо цей будинок належить громаді, то можна поставити питання таким чином, щоб дійсно створити літературно-мистецький і центр, а при ньому і музей Олександра Олеся", – каже співорганізатор акції Добровольський.

Під час акції художниця Тетяна Дудка просто неба на полотні малює будинок, в якому мешкав поет.

"Така локація, в якій би відбувалися якісь заходи стала б у пригоді, бо йде зима, осінь. Будинок, в якому мешкав Олександр Олесь (Олександр Кандиба), його мати жила і це просто як данина, гарний день для пленеру, все зійшлося в одному місці й в один час", – каже художниця.

Літературознавець Сергій П'ятаченко розповідає, що в цій будівлі Олесь мешкав близько 15 років. Окрім цього, тут жила його мати та дві сестри, коли вони перебралися до Сум з Білопілля.

"Він тут бував часто. Тому для нас надзвичайно важливо зберегти цей будинок саме як музейний такий осередок, який міг би бути розширений не тільки шляхом Олександра Олеся, а наприклад, як музей літератури Сумщини", – каже П'ятаченко.

У відповіді міської ради на петицію Ігоря Добровольського вказано, що будівлю передали у безстрокове користування управлінню Служби безпеки України у Сумській області.