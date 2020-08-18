Тростянецька бібліотека виграла грант на 77 000 гривень

Щоб відповідати суспільному запиту в умовах розповсюдження коронавірусу, бібліотека буде трансформуватись і розширювати спектр бібліотечних послуг, доповнивши його онлайн режимом.

На реалізацію цього проєкта Тростянецька міська рада спромоглася отримати грантову підтримку в рамках конкурсу Інфраструктурні гранти #2 за підтримки Німецького культурного центру «Гете-Інститут» при Посольстві Федеративної республіки Німеччина в Україні.

Загальний бюджет проєкту складає 77 727 грн, які бібліотека отримає у дві черги. Станом на сьогодні реалізовано перший етап проєкту і освоєно більшу частину коштів – 60 399 грн.

За ці кошти придбано: надсучасний фотоапарат зі штативом, професійні мікрофони, потужний персональний комп’ютер (частково), інформаційні носії. Така техніка дозволить, користуючись відкритими безкоштовними засобами комунікацій (Facebook, Skype, Zoom, MS Team) проводити в режимі он-лайн відкриті зустрічі, обговорення, тематичні заняття, конкурси, консультації, відеоперегляди тощо.

Новий формат роботи дасть можливість Тростянецькій публічній бібліотеці здійснювати дистанційне обслуговування, розширити сферу своєї діяльності, задовольнити цільову аудиторію та згуртувати громаду, пише Тростянець.інфо.