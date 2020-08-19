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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:55165

У Сумах пройде акція «Місто, дружнє до візочка»

Хочете дізнатися більше про доступність нашого міста? Бачите пандус, і не розумієте як по ньому просто піднятися, не кажучи вже про те, щоб підняти на ньому візочок з дитиною?!

Якщо ви так само, як і ми, вважаєте, що місто Суми має бути доступним і для людей, що пересуваються на візках, з візками, на милицях... Якщо хочете доступності для себе, батьків, своїх дітей, онуків, друзів та сусідів - приєднуйтесь до нашої акції "Місто, дружнє до візочка" - тут, у Фейсбуці.

5 вересня об 11 годині з вул. Соборна(майданчик перед сквером Шевченка) ми розповімо вам про важливі речі, які стосуються нашого міста: як, чому і для кого вона має бути доступним?

У програмі акції:

- Пластичний перформанс "Прості речі" від театру Нянькіних

- Екскурсія "Кути й градуси доступності" - дізнаємось, наскільки доступний вхід у громадські заклади на Соборній, навчимось самостійно визначати доступність з допомогою смартфона та рулетки.

- Презентація фотостенду "Місто, дружнє до візочка?" - покажемо вам найнедоступніші і навпаки, доступні локації Сум, що дозволить, врешті, зрозуміти: чи доступні Суми насправді?

Цією акцією ми просимо підтримати петицію, виконання якої змусить місто змінюватись. Ми вимагаємо створити при Сумській міській раді профільну аудитну комісію, яка би перевірила стан додержання суб’єктами господарювання, незалежно від форми власності, ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Сумська міська рада має визначити повноваження, завдання та функції цієї комісії, у яких передбачити вироблення програми доступності міста на 2021-2023 роки, а до її складу обов’язково включити представників ГО людей з інвалідністю.

Наша акція відбудеться без учасників, оскільки ми дбаємо про здоров'я городян і виконуємо карантинний режим.

Усе буде доступним у соцмережах - на сторінці Inclusion Sumy у Facebook наживо.

Чекаємо вас на нашій акції у Facebook.

Цей захід реалізує ГО «Бюро правничих комунікацій» в рамках проєкту "Залучення маломобільних груп громадян до адвокації системних змін у сфері доступності м. Суми". Проєкт реалізується у рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст заходу є винятковою відповідальністю ГО «Бюро правничих комунікацій» i не обов’язково відображає погляди USAID або уряду США.

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