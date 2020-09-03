На Сумщине 58 новых случаев коронавируса: в Сумах – 44 По состоянию на 3 сентября на Сумщине 1629 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 58 человек (Сумы - 44, Сумской р-н - 7, Белопольский р-н - 4, Недригайловский р-н - 3).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 27 летальных случаев, из них 2 - за прошедшие сутки (Конотоп).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 769 человек, из них за минувшие сутки - 35 (Сумы – 14, Конотоп - 1, Конотопский р-н - 1, Кролевецкий р-н - 1, Недригайловский р-н - 5, Ахтырка - 4, Ахтырский р-н - 5, Ромны - 3, Тростянецкий р-н - 1).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 808 случаев заболевания, в Сумском районе - 110, Белопольский район - 49, Бурынский район - 7, пгт Великая Писаревка - 2, г. Глухов – 16, Глуховский район - 8, г. Конотоп - 82, Конотопский район - 40, пгт Краснополье - 2, Краснопольский р-н - 9, Кролевецкий район - 84, г. Лебедин – 17, Лебединский р-н - 1, пгт Липовая Долина - 1, Недригайловский район - 62, г. Ахтырка - 72, Ахтырский р-н – 19, Путивль - 3, Путивльский район – 11, г. Ромны - 53, Роменский район – 29, Середина-Будский р-н – 22, Тростянецкий район - 58, г. Шостка - 59, Шосткинский р-н - 3.