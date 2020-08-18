Большая стройка затянулась: жители Верхней Сыроватки требуют открыть дорогу, которая сейчас ремонтируется Сегодня, 3 сентября, жители села Верхняя Сыроватка Сумского района собрались у железнодорожного переезда.

Они требуют открыть хотя бы часть дороги, которая сейчас ремонтируется, или чтобы им сказали, когда состоится открытие, пишет Суспільне.

По словам главы ОТГ Аллы Александровой, из-за ремонта жителям села невозможно добраться до города.

«В каждой семье это плюс использование горючего, чтобы объехать десятью кругами ада», - говорит Александрова.

Жители села также жалуются на постоянную пыль от строительства.

По подсчетам полиции здесь около 50 человек.

Напомним: перекрыли на ремонт дорогу в селе Верхняя Сыворотка 13 мая. Планировали открыть ее до 20 августа, пока говорят о первой половине сентября. Ремонтируют 800 м дороги «Сумы-Полтава» в рамках президентской программы «Большая стройка».